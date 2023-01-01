Алёна Бронникова Минимущества Прикамья утвердило планировку территории под развлекательный центр у зоопарка Общая площадь зданий составит 4,2 тысячи квадратных метров Поделиться Твитнуть

Фото из документа на сайте Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Прикамья утвердило документацию по планировке территории, ограниченной улицами Леонова и Свиязева в Индустриальном районе Перми, рядом со строящимся зоопарком. Соответствующий документ появился на сайте ведомства.

Согласно документу, на участке размером 1,58 га построят двухэтажный детский развлекательный центр, общая площадь зданий составит 4,2 тыс. кв. м. В отношении планируемого строительства подписано соглашение о реализации приоритетного инвестиционного проекта между ГБУ ПК «АИР» и АО «СЗ «Пермглавснаб».

В проекте межевания территории содержатся сведения об образовании земельных участков, в отношении некоторых процесс предусмотрен в два этапа. Планируется одноэтажное здание ресторана быстрого питания на земельном участке площадью 2,6 тыс. кв. м, навес для размещения инвентаря (на участке 2,3 тыс. кв. м) и территория общего пользования (230 кв. м), складские площадки (3 тыс. кв. м), а также участок для развлекательных мероприятий (8 тыс. кв. м) с детским центром.

Напомним, развлекательный центр для детей в прошлом году было решено построить на пересечении улиц Свиязева и Леонова. Планируется, что центр станет новым местом притяжения для жителей и гостей города, в нём будет установлено инновационное игровое оборудование.

Завершение строительства намечено на 2025 год. Инвестиции в проект оцениваются в более 380 млн руб. Инициативе присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта.





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