Продлены полётные программы из Перми в Казань, Самару и Усинск Поделиться Твитнуть

Авиакомпания «ЮВТ Аэро» решила продолжить программу полётов из Перми.

Как сообщили в пресс-центре аэропорта Большое Савино, этот перевозчик намерен осуществлять рейсы в Казань, Самару и Усинск до марта 2025 года.

На указанных направлениях за прошедший весенне-летний период «ЮВТ Аэро» перевезла свыше 16 тыс. пассажиров.

Стоит напомнить, что жители Перми могут отправляться в Казань, Усинск и Самару по средам и пятницам.

Актуальное расписание рейсов доступно на официальном сайте аэропорта. Билеты можно приобрести на веб-странице авиакомпании.

Ранее "Новый компаньон" писал, что авиакомпания «ЮВТ Аэро» получила временный допуск на осуществление рейсов из Перми в Ташкент. Частота полётов составит три раза в неделю. В приказе Росавиации от 12 ноября уточняется, что в связи с выдачей допуска «ЮВТ Авиа» временно забираются права на перелёты по данному направлению у авиакомпании «ИрАэро».

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