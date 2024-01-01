Авиакомпания «ЮВТ Аэро» получила временный допуск на полёты из Перми в Ташкент Пока из Большого Савино самолёты летают только в Наманган Поделиться Твитнуть

Авиакомпания «ЮВТ Аэро» получила временный допуск на осуществление рейсов из Перми в Ташкент. Частота полётов составит три раза в неделю. Об этом говорится в приказе Росавиации от 12 ноября. Документ опубликован на сайте ведомства.

Уточняется, что в связи с выдачей допуска «ЮВТ Авиа» временно забираются права на перелёты по данному направлению у авиакомпании «ИрАэро», имеющей постоянный допуск на этот маршрут с частотой 7 раз в неделю.

Также, согласно приказа Росавиации, до конца сезона расписания ИАТА «Лето-2027» продляется действие допусков на полёты по маршруту Пермь-Самарканд авиакомпаниям «Северный ветер» и «Ред Вингс».

Напомним, в настоящее время в Узбекистан из Перми летают только самолёты авиакомпании Uzbekistan Airways. Они обслуживают рейс до Намангана. Согласно онлайн-табло Большого Савино, перелёты осуществляются один раз в неделю, полётная программа рассчитана до октября 2025 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.