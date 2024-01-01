Пермяков приглашают принять участие в опросе по «Зелёному кольцу» Голосование проходит на портале Госуслуг Поделиться Твитнуть

Презентация Администрации города Перми

На сайте Госуслуг началось голосование для жителей Перми по поводу экологического проекта «Зелёное кольцо». Опрос проводится, чтобы составить портрет посетителей экомаршрутов и визит-центров проекта.

Каждый пермяк может проголосовать до 19 ноября на портале Госуслуг по ссылке, ответив на 12 вопросов. Причём последний вопрос предполагает пользователю ответить на вопрос: «Какие проблемы природных территорий «Зелёного кольца» Вы хотели бы отметить? Что Вам кажется наиболее ценным, что нравится?». Пользователь должен написать свой вариант ответа, а не выбрать из предложенных.

Кроме того, свой голос можно отдать на официальном сайте мэрии: баннер «Мой выбор, моё будущее».

Напомним, 13 ноября на заседании краевого правительства чиновники рассмотрели вопрос о ходе реализации проекта благоустройства «Зелёное кольцо».

По словам заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края Натальи Князевой, этот проект неоднократно получал высокие оценки на федеральном уровне. Например, на заседании экспертного совета при Минстрое РФ «Зелёное кольцо» признали одной из лучших практик по созданию городского водно-зелёного каркаса.

Сейчас завершаются работы по благоустройству пяти природных рекреационных зон: Черняевского леса, парка отдыха «Балатово», примыкающего к предыдущей зоне, Егошихинского культурно-мемориального парка и долин малых рек Данилиха и Егошиха. Работы в этих зонах должны завершиться в 2025 году.

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