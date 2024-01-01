Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермский проект «Зелёное кольцо» признан лучшим на федеральном уровне Пермь считают самым зелёным городом России Поделиться Твитнуть

Презентация Администрации города Перми

Правительство Пермского края на своём заседании 13 ноября рассмотрело ход реализации проекта благоустройства «Зелёное кольцо».

Докладчик — заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края Наталья Князева сообщила, что проект неоднократно получал высокие оценки на федеральном уровне. Так, на заседании экспертного совета при Минстрое РФ проект «Зелёное кольцо» был признан одной из лучших практик по созданию городского водно-зелёного каркаса.

Комплексный подход к благоустройству позволил Перми достичь в целом высоких показателей комфортности проживания. По словам Натальи Князевой, Пермь по итогам 2023 года занимает седьмое место по индексу качества городской среды среди крупнейших городов России. По мнению учёных МГУ им. Ломоносова (Москва), Пермь является самым зелёным городом России.

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