Завершён капитальный ремонт улицы Сибирской в Перми Он продолжался два года Поделиться Твитнуть

Глава Перми Эдуард Соснин сообщил в своём Telegram-канале о завершении капитального ремонта ул. Сибирской.

Он напомнил, что работы по обновлению улицы заняли два года и проходили в три этапа: на первом был реконструирован участок от ул. Монастырской до ул. Пермской, на втором — от ул. Пермской до пл. Карла Маркса, а на третьем — обновлялась сама площадь Карла Маркса.

«В рамках капитального ремонта был выполнен целый комплекс дорожных работ: установили кабельную канализацию, отремонтировали колодцы дождевой канализации, заменили покрытия проезжей части, тротуаров, обновили опоры наружного освещения, светофоры и систему фото- и видеофиксации. На обновленной улице появились вазоны с многолетними цветниками, декоративные кустарники, а вдоль тротуаров установлены скамейки, урны и кадки с туями. Таким образом, Сибирская приобрела единый стиль, как и другие исторические улицы города — например, Комсомольский проспект и Ленина», — написал Соснин.

Он также отметил установку двух памятных знаков «Сибирская застава», созданных по образу оригинальных начала 19 века.

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