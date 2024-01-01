Две стелы «Сибирской заставы» появились в центре Перми Объект обновлён в рамках реконструкции улицы Сибирской Поделиться Твитнуть

фото Владислава Тимофеева взято с сайта ТК "Рифей"

В центре Перми на ул. Сибирской появились две стелы «Сибирской заставы». Как пишет «Рифей», памятник воссоздаётся в своём прежнем историческом виде.

Напомним, в 1824 году к приезду императора Александра I по проекту архитектора Ивана Свиязева в Перми вместо деревянных столбов тогда на окраине города была возведена Сибирская застава в виде двух обелисков по обеим сторонам Сибирского тракта. Они представляли собой символические ворота в город, заканчивающийся ранее загородным садом (сегодня — парк им. Горького).

В советское время обелиски были утрачены. Только в 2003 году, к 280-летию города, был восстановлен один из них.

В рамках реконструкции ул. Сибирской, которая проводится сейчас, застава восстанавливается полностью: первая стела отреставрирована, а через дорогу появилась вторая. Работы по обновлению «Сибирской заставы» начались в сентябре.

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