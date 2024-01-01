Алёна Бронникова В Перми приступили к работам по восстановлению памятника «Сибирская застава» На улице Сибирской установят второй обелиск Поделиться Твитнуть

Сибирская застава, XIX век. Копия одной из этих колонн появилась на ул. Сибирской в 2003 году, когда отмечали 280-летие Перми

Администратор

newsko.ru

На ул. Сибирской в Перми приступили к работам по восстановлению памятника «Сибирская застава». Установленный в 2003 году обелиск у парка им. Горького планируют обновить, а второй возведут напротив, через дорогу.

Портал «В курсе.ру» обратил внимание, что на прошлой неделе рабочие начали разбирать плитку рядом с Домом чекистов. В администрации сообщили, что здесь будет установлена вторая стела Сибирской заставы. Также в данный момент ведётся демонтаж построенной ранее стелы, позже на её месте возведут новую. Восстановление памятника реализуется в рамках реконструкции ул. Сибирской.

Работы планировалось завершить к юбилею города в 2023 году. Однако частный инвестор ООО «Уральская земляная компания» отказался восстанавливать исторический облик Сибирской заставы. Кроме того, краевые власти отказали мэрии в выделении финансирования на эти цели. Восстановление памятника было решено произвести за счёт городского бюджета.

Напомним, в 1824 году к приезду императора Александра I по проекту архитектора Ивана Свиязева в Перми была возведена Сибирская застава в виде двух обелисков по обеим сторонам Сибирского тракта. Они представляли собой символические ворота в город, заканчивающийся ранее загородным садом (сегодня — парк им. Горького).

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