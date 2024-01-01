В школах Перми устанавливают антивейп-датчики Таким образом чиновники хотят бороться с курением подростков Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пресс-служба мэрии Перми распространила сообщение об установке в школе №42 датчика, реагирующего на дым и пар. Эта мера призвана бороться с курением в школьных туалетах. В тестовом режиме также датчики поставят ещё в нескольких школах города — №77 и №116

Как пояснили в одной из пилотных школ, датчик будет срабатывать на дым и пар, а затем издавать громкий звуковой сигнал. По задумке чиновников, на сигнал реагирует дежурный учитель или школьный администратор. Затем с ребёнком и родителями будут работать уже сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних.

Сигнал датчика, по данным департамента образования, будет срабатывать на появление дыма малой концентрации.

«В тестовом режиме апробируем датчики в нескольких школах, оценим эффективность. Конечно, это не все меры борьбы с употреблением табачных изделий и электронных сигарет школьниками. Обсудили с коллегами и некоторыми родителями проблему», — пояснила начальник департамента образования Перми Ольга Ершова.

Напомним, в октябре ученики нескольких школ в Перми пожаловались на то, что в туалетах появились видеокамеры. Руководство школ посчитало это действенным методом борьбы с курением. После скандала камеры решено было демонтировать. На ситуацию обратили внимание федеральные СМИ.





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