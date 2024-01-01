Появились фото и видео массовой аварии с пострадавшими на трассе Пермь — Екатеринбург Она случилась вечером 12 ноября Поделиться Твитнуть

фото Поисково-спасательной службы КМО (16+)

Поисково-спасательная служба Кунгурского муниципального округа Прикамья обнародовала фотографии масштабного ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург. Авария случилась около 18:30 12 ноября на 54 км дороги.

Как уже сообщал «Новый компаньон», на трассе произошло столкновение трёх автомобилей: большегруза «Ман», микроавтобус «Мерседес» и грузовика «Хендай»,

В полиции пояснили, что водитель грузового автомобиля «Ман», двигаясь в сторону Екатеринбурга, не справился с управлением, допустил занос автомобиля с последующим наездом на металлическое ограждение. Следовавшие в попутном направлении микроавтобус «Мерседес» и грузовой автомобиль «Хендай» допустили наезд на автомобиль «Ман».

фото Поисково-спасательной службы КМО (16+)

Есть пострадавшие — это женщина 1988 г.р. и мужчина 1976 г.р. Их состояние не уточняется.

фото Поисково-спасательной службы КМО (16+)

На место выезжали спасатели ГОР 7 и экстренные службы. По прибытию к месту вызова, спасатели и пожарные провели стабилизацию автомобилей и предотвратили пожар.

На время ликвидации последствий аварии движение в направлении Екатеринбурга было ограничено почти на три часа. Полностью восстановить движение удалось в 21:15.

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