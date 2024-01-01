Алёна Бронникова Движение на трассе в Прикамье из-за ДТП ограничили почти на три часа Авария произошла с участием трёх грузовиков и микроавтобуса Поделиться Твитнуть

Фото: telegram-канал "Госавтоинспекция Пермского края"

В Пермском крае на 54 км федеральной автодороги Кострома—Шарья—Киров—Пермь, на подъезде к Ачиту 12 ноября произошло ДТП с тремя транспортными средствами. Из-за этого движение в направлении Екатеринбурга было ограничено почти на три часа.

«Водитель грузового автомобиля "Ман", двигаясь в сторону Екатеринбурга, не справился с управлением, допустил занос автомобиля с последующим наездом на металлическое ограждение. Следовавшие в попутном направлении микроавтобус "Мерседес" и грузовой автомобиль "Хендай" допустили наезд на автомобиль "Ман», — рассказали в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по Пермскому краю.

Авария произошла около 18:30. Движение в сторону Перми осуществлялось в штатном режиме, а в сторону Екатеринбурга было временно остановлено. Для освобождения проезжей части на месте работали экстренные службы. Полностью восстановить движение удалось в 21:15.

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