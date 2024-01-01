Омбудсмен прокомментировал конфликт с передачей продуктов осуждённым в Прикамье Игорь Сапко намерен «найти здравый баланс» Поделиться Твитнуть

Фото: страница Игоря Сапко ВКонтакте

Как рассказал «Новому компаньону» Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко, 12 ноября он лично посетил ИК-40 в Кунгуре. В этой колонии возникла проблема с передачей части продуктов питания осуждённым, и родственники пожаловались на ситуацию члену СПЧ Еве Меркачевой, которая опубликовала в своём телеграм-канале их обращение.

«Среди прочих вопросов подняли и этот, связанный с ограничениями на передачу некоторых продукты питания. Отмечу, что ситуация непростая, учитывая имеющиеся решение суда, а также нормы действующего законодательства, и требует более глубокого изучения. Однако это не должно мешать обеспечению базовых прав осуждённых, в том числе и права на получение продуктовых передач от родственников и приобретение продуктов питания в магазине учреждения», — рассказал Сапко.

По его мнению, необходимо «найти здравый баланс», который бы позволял соблюдение требований СанПиН и разумное удовлетворение потребностей осуждённых.

«Продолжу диалог с коллегами из ГУФСИН России по Пермскому краю и прокуратурой, чтобы найти оптимальное решение в этой ситуации», — добавил Сапко.

Ранее в пресс-службе ГУФСИН по региону также прокомментировали ситуацию. В ведомстве пояснили, что запрет на передачу некоторых продуктов, в том числе скоропортящихся, а также их реализацию через магазины в ФКУ ИК-40 ГУФСИН России по Пермскому краю обусловлен соблюдением требований СанПин, надзорных органов и действующего законодательства.

По данным «Нового компаньона», ГУФСИН сейчас через суд оспаривает постановления о запрете.

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