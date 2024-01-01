В Прикамье родственники осуждённых пожаловались на продовольственную проблему в колониях В ИК-40 не принимают часть продуктов питания, ссылаясь на правила внутреннего распорядка Поделиться Твитнуть

Фото: Freepik

К члену Совета по правам человека Ева Меркачевой обратились родственники осуждённых колонии №40 в Кунгуре. Они сообщили о запрете со стороны руководства исправительного учреждения принимать часть продуктов питания, в том числе мясную продукцию, майонез, овощи, фрукты и другие. Об этом Меркачева рассказала в своём телеграмм-канале.

«Ссылаясь на ПВР (правила внутреннего распорядка — Ред.), якобы эти продукты питания относятся к числу скоропортящихся продуктов питания. Хотя все они имеют срок хранения более 5 суток. Комнаты приёма пищи обеспечены холодильником, по факту все эти продукты есть где хранить», — сообщают родственники в своём обращении, утверждая, что ГУФСИН по Пермскому краю действует согласно указанию прокуратуры.

Родственники также говорят, что продукты питания не принимают не только в передах, но и будут изымать с продажи в местном магазине при колонии.

«Получается, осуждённые будут голодать, так как питания в колониях нет от слова совсем», — жалуются родственники.

По словам Меркачевой, ситуация с казённым питанием требует проверки и напомнила, что «история знает про голодные бунты». В связи с этим она сообщила, что направит запросы в прокуратуру и Управление по правам человека РФ.

«Новый компаньон» обратился в ГУФСИН по Пермскому краю с просьбой прокомментировать ситуацию.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.