Во ФСИН по Прикамью назвали причину запрета на передачу некоторых продуктов заключённым
Ранее родственники осуждённых пожаловалось на продовольственную проблему в колониях
В пресс-службе ГУФСИН по Пермскому краю «Новому компаньону» прокомментировали ситуацию, связанную с запретом на передачу продуктов питания в ИК-40 под Кунгуром. Ранее об этой проблеме рассказали родственники осуждённых. Их письмо опубликовала член СПЧ Ева Меркачева.
«Запрет на передачу некоторых продуктов питания, в том числе скоропортящихся, а также их реализацию через магазины в ФКУ ИК-40 ГУФСИН России по Пермскому краю обусловлен соблюдением требований СанПин, надзорных органов и действующего законодательства», — рассказали в ведомстве.
По данным источников «Нового компаньона», сейчас ГУФСИН региона через суд оспаривает постановления о запрете на продукты, защищая интересы осуждённых.
«Ожидается решение Верховного суда. Подтверждение в судебной практике (определение судебной коллегии по административным делам Седьмого кассационного суда общей юрисдикции от 18 сентября 2024 года)», — отметил источник.
Напомним, ранее к члену Совета по правам человека Еве Меркачевой обратились родственники осуждённых колонии № 40. Они сообщили о запрете со стороны руководства исправительного учреждения принимать часть продуктов питания, в том числе мясную продукцию, майонез, овощи, фрукты и др. Руководство колонии ссылалось на правила внутреннего распорядка, утверждая, что якобы эти продукты питания относятся к числу скоропортящихся.
Меркачева направила запросы в прокуратуру и Управление по правам человека РФ.
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