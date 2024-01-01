Алёна Бронникова В суд поступила апелляция мэрии Перми на решение о передаче бомбоубежищ Ранее администрации не удалось оспорить распоряжение Росимущества Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Администрация Перми попытается оспорить в суде отказ в признании недействительным распоряжения Росимущества о передаче на баланс города 17 бомбоубежищ. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, 8 ноября в Арбитражный суд Пермского края поступила апелляционная жалоба от департамента имущественных отношений, а 11 ноября — от департамента общественной безопасности.

Напомним, мэрия обратилась в суд в конце 2023 года с заявлением о признании недействительным распоряжения территориального управления Росимущества от 13 декабря о безвозмездной передаче Перми 17 защитных сооружений гражданской обороны и земельных участков, находящихся в федеральной собственности. Часть из них находится в старых жилых домах, часть — на месте бывших промпредприятий.

По словам ответчика, принятое Росимуществом решение о передаче объектов без согласования, в одностороннем порядке, может повлечь значительный материальный ущерб для бюджета Перми. Содержание и реконструкция бомбоубежищ являются дорогостоящими, а бюджетные ассигнования на это не заложены.

Заседание по делу состоялось в сентябре в закрытом режиме. Как сообщили в мэрии «Новому компаньону», суд отказал в удовлетворении требований.

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