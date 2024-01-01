Алёна Бронникова Мэрия Перми отказалась принимать у Росимущества в собственность 17 бомбоубежищ Решение о передаче объектов было принято в одностороннем порядке Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Арбитражный суд Пермского края по ходатайству администрации Перми приостановил действие решения территориального управления Росимущества о передаче на баланс города 17 защитных сооружений. Согласно информации, опубликованной в картотеке суда, обеспечительные меры были удовлетворены частично.

Согласно картотеке судебных дел, департамент имущественных отношений администрации Перми в конце декабря прошлого года обратился в краевой арбитражный суд с заявлением о признании недействительным распоряжения теруправления Росимущества «О безвозмездной передаче федерального имущества, составляющего казну РФ, в собственность муниципального образования город Пермь» от 13 декабря 2023 года как несоответствующее действующему законодательству. Речь в данном документе идёт о передаче на баланс города 17 защитных сооружений гражданской обороны и земельных участков.

В документе приводятся кадастровые номера объектов. Как обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье», часть из них находится в старых жилых домах, часть — на месте бывших промышленных предприятий. Два кадастровых номера, например, совпадают на карте с расположением торговых центров: под зданием ТЦ «Шоколад», где ранее располагался один из корпусов завода «Велта», и ТЦ «Радуга», где ранее находился один из корпусов ПНППК.

Мэрия Перми обратилась в суд с просьбой обязать ответчика устранить «допущенные нарушения прав и законных интересов» департамента. А также заявила ходатайства о приостановлении действия распоряжения, принятии обеспечительных мер в виде запрета утверждать в одностороннем порядке акт приёма-передачи и совершать любые регистрационные действия, связанные с регистрацией права собственности в отношении указанных объектов.

В обосновании обращения в суд указано, что ТУ Росимущества приняло решение о передаче объектов в одностороннем порядке, без согласования с мэрией, что может повлечь значительный материальный ущерб. Содержание и реконструкция бомбоубежищ являются дорогостоящими, бюджетные ассигнования на это не заложены.

Ходатайство было удовлетворено частично, в отношении приостановки действия распоряжения. Дело о признании документа недействительным будет рассматриваться в закрытом судебном заседании 20 марта.

Администрации Лысьвенского и Чусовского городских округов также пытаются обжаловать решения Росимущества о передаче защитных объектов. Представители муниципалитетов сообщают об отсутствии средств на их содержание.

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