Алёна Бронникова Власти Перми не смогли оспорить передачу городу 17 бомбоубежищ Заседание проходило в закрытом режиме Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Арбитражный суд Пермского края отказал департаменту имущественных отношений Перми в удовлетворении иска к Росимуществу по поводу безвозмездной передачи городу федерального имущества. Об этом «Новому компаньону» сообщили в администрации краевой столицы.

«Как сообщили в департаменте имущественных отношений администрации Перми, 24 сентября 2024 года судом отказано в удовлетворении требований департамента», — отметили в мэрии.

В данный момент ведомство прорабатывает вопрос оспаривания решения суда.

Согласно картотеке арбитража, дело было рассмотрено в закрытом судебном заседании. В качестве третьих лиц были привлечены предприятия — АО «Сибур-Химпром», Пермская печатная фабрика «Гознак», «Пермхимоптторг», ПНППК, «Циклон», «Пермский домостроительный комбинат», «Пермметалл», «Механический завод», «Камтэкс-Химпром», Юнусов Олег Мирхатович, Фонд развития и поддержки экологических программ «ДЗАТИ», а также МКУ «Пермское городское управление гражданской защиты» и краевые ведомства — управление Росреестра, ФКУ УК ГУФСИН, ГУ МЧС России, минтербез и минимущества.

Напомним, мэрия обратилась в суд в декабре 2023 года с заявлением о признании недействительным распоряжения теруправления Росимущества о передаче на баланс города 17 защитных сооружений гражданской обороны и земельных участков, принятого 13 декабря. Часть из них находится в старых жилых домах, часть — на месте бывших промпредприятий.

В обосновании администрация отметила, что ТУ Росимущества приняло решение о передаче объектов без согласования, в одностороннем порядке, что может повлечь значительный материальный ущерб. Содержание и реконструкция бомбоубежищ являются дорогостоящими, а бюджетные ассигнования на это не заложены.

Ранее аналогичные заявления суд также рассматривал от администраций Соликамска, Лысьвы и Чусового.

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