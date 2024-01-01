В Пермском крае власти Соликамска не смогли оспорить передачу городу бомбоубежищ Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

Арбитражный суд Пермского края отказал администрации Соликамска признать недействительным распоряжение территориального управления Росимущества, касающееся безвозмездной передачи федерального имущества городу. Как пишет «Коммерсантъ-Прикамье», заседание проходило в закрытом формате. В качестве третьих лиц в процессе участвовали крупные местные компании — ОАО «Соликамскбумпром» и оборонное предприятие ОАО «Соликамский завод «Урал», а также управление Росреестра, ГУ МЧС по Пермскому краю и региональное министерство территориальной безопасности.

Ранее эти организации были привлечены к разбору аналогичных заявлений, касающихся признания недействительными распоряжений Росимущества о передаче объектов гражданской защиты местным муниципалитетам. С аналогичными требованиями выступили администрации Лысьвы, Чусового и Перми. Местные власти аргументировали свои исковые заявления отсутствием согласия на передачу объектов и нехваткой бюджетных средств для обслуживания бомбоубежищ. Один из конфликтов с администрацией Лысьвы завершился в пользу Росимущества, в то время как в другом случае распоряжение было частично отменено.

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