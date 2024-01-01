В Кочёво Пермского края введут туристический налог А кандидатов на пост главы округа определят 15 января Поделиться Твитнуть

Кочёво / фото: Пермский ЦГМС

Депутаты думы Кочёвского муниципального округа Прикамья на заседании 12 ноября приняли решение ввести в территории с 2025 года туристический налог. Об этом пишет Telegram-канал «На местах». Взимать налог планируется с организаций и физлиц (в том числе ИП), которые предоставляют места для временного проживания физических лиц в гостиницах, отелях, хостелах и пр.

Размер налога в 2025 году составит 1% от стоимости услуг по размещению, в 2026-м — 2%, в 2027-м — 3%, в 2028-м — 4%, а с 2029 года — 5%.

Также депутаты Кочёвского МО определили дату проведения конкурса по отбору кандидатов на должность главы округа. Это произойдёт 15 января 2025 года.

Документы от желающих участвовать в конкурсе принимают с 19 ноября по 19 декабря 2024 года.

Ранее «Новый компаньон» писал, что дума Краснокамского ГО приняла решение ввести с 1 января 2025 года на территории Краснокамского муниципального округа туристический налог.

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