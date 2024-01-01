На СВО погиб житель Прикамья Алексей Калашников
С ним простятся 12 ноября
Как сообщили в администрации Нытвенского городского округа, в ходе спецоперации на Украине погиб уроженец п. Уральский Алексей Калашников.
На СВО он был рядовым, служил стрелком-помощником гранатомётчика в штурмовой роте мотострелкового подразделения.
«Во время несения военной службы, проявив мужество и героизм, погиб 22 октября 2024 года», — рассказали в администрации муниципалитета, не уточнив обстоятельства смерти.
Прощание с военнослужащим состоится 12 ноября в п. Уральский. Церемония прощания начнётся с 10:00 в фойе местного Дворца культуры и спорта. Гражданская панихида состоится в 11:00.
Власти Нытвенского округа выразили соболезнования родным и близким погибшего.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.