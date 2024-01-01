На СВО погиб житель Прикамья Алексей Калашников С ним простятся 12 ноября Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Нытвенского округа

Как сообщили в администрации Нытвенского городского округа, в ходе спецоперации на Украине погиб уроженец п. Уральский Алексей Калашников.

На СВО он был рядовым, служил стрелком-помощником гранатомётчика в штурмовой роте мотострелкового подразделения.

«Во время несения военной службы, проявив мужество и героизм, погиб 22 октября 2024 года», — рассказали в администрации муниципалитета, не уточнив обстоятельства смерти.

Прощание с военнослужащим состоится 12 ноября в п. Уральский. Церемония прощания начнётся с 10:00 в фойе местного Дворца культуры и спорта. Гражданская панихида состоится в 11:00.

Власти Нытвенского округа выразили соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее «Новый компаньон» сообщал о гибели в ходе СВО жителя Сивинского муниципального округа Прикамья, старшего стрелок мотострелкового отделения, рядового Александра Пепеляева. Его убили 23 июля этого года при выполнении специальных задач СВО.

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