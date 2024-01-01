В Пермском крае похоронят погибшего на СВО 28-летнего Александра Пепеляева Церемония прощания пройдёт 7 ноября Поделиться Твитнуть

Александр Пепеляев / фото предоставлено администрацией Сивинского округа

В зоне специальной военной операции на Украине погиб житель Сивинского муниципального округа Прикамья старший стрелок мотострелкового отделения, рядовой Александр Пепеляев. Об этом сообщили в окружной администрации и выразили соболезнования родным и близкие военнослужащего.

Мужчина родился 14 декабря 1995 года, а погиб 23 июля 2024 года при выполнении специальных задач СВО.

Церемония прощания начнётся 7 ноября с 11 часов. Траурный митинг пройдёт в 12:00 часов в МУ Сивинский ЦКД по адресу: с. Сива, ул. Советская, 4.

Ранее "Новый компаньон" писал, что в ходе СВО погиб житель Гайнского округа Пермского края Павел Акулов. Ему было 48 лет. Прощание с военнослужащим состоялось 5 ноября в п. Сосновая.

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