В Прикамье похоронят участника СВО Павла Акулова Он погиб в середине октября Поделиться Твитнуть

Фото: Елизавета Шалгинских

В ходе СВО погиб житель Гайнского округа Пермского края Павел Акулов. Об этом сообщила глава округа Елизавета Шалгинских на своей странице ВКонтакте.

Павел Акулов родился 16 июня 1976 года в п. Сосновая Гайнского района. Погиб 15 октября этого года при исполнении обязанностей военной службы. Обстоятельства гибели военнослужащего чиновница не уточнила.

«Простой парень, который любил свою Родину, любил свою семью, поэтому и пошёл защищать, чтобы наши дети жили в мире и доброте», - написала Шалгинских, выразив соболезнования родным и близким погибшего.

Прощание с военнослужащим состоится 5 ноября в п. Сосновая. Начало панихиды — в 13:30 в местном доме культуры.

По данным местного издания «Парма-Новости», с начала СВО в зоне боевых действий погибло, умерло в госпиталях и военных частях уже более 200 уроженцев и жителей Коми-Пермяцкого округа.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.