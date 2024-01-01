Алёна Бронникова В Перми досрочно завершили ремонт моста через Данилиху Работы планировалось окончить в марте 2025 года Поделиться Твитнуть

Фото: telegram-канал Эдуарда Соснина

Подрядчик по ремонту путепровода через ж/д пути и реку Данилиху на автодороге Стахановская—Ива в Свердловском районе Перми завершил работы раньше срока. Об этом сообщает мэр Эдуард Соснин.

«Работы были запланированы на 2024-2025 годы, но мы завершили их раньше срока. В августе отремонтировали проезжую часть с подходами, сейчас закончили замену барьерного ограждения», — написал глава города в своём telegram-канале.

На этой же дороге досрочно начался ремонт моста через Егошиху, начало которого было запланировано в следующем году. Рабочие приступили к обновлению сооружения в октябре, уже отремонтировали покрытие проезжей части, а в следующем году заменят ограждение. Отмечается, что работы проводятся в рамках ФП «Мосты и путепроводы» нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В этом году досрочно было отремонтировано 15 объектов из перечня 2025 года.

Как писал «Новый компаньон», к ремонту путепровода через Данилиху на автодороге Стахановская—Ива в Перми приступили в июне. Контракт был заключён с пермским ООО «СК «Лидер» на 64,7 млн руб. Работы планировалось завершить в марте 2025 года. Контракт на ремонт моста через Егошиху был заключён с ООО «Дорспецстрой» на 42,3 млн руб. По условиям договора, к работам подрядчик должен был приступить не позднее 1 мая 2025 года, а завершить работы до 2 июля 2025 года.

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