Алёна Бронникова Компания из Татарстана отремонтирует в Прикамье мост за 39,8 млн рублей Объект находится в Сивинском округе Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

ФКУ «Упрдор «Прикамье» заключило контракт с компанией из Татарстана на выполнение ремонта моста через реку Самозванка на автодороге Р-243, вблизи одноимённой деревни (906+870 км). Согласно опубликованной на сайте госзакупок информации, победителем аукциона стало ООО «Инвестстройпроект».

Компания была единственным участником закупки. Контракт заключён на сумму начальной стоимости контракта — 39,8 млн руб. Источник финансирования — федеральный бюджет.

Как отмечается в техзадании, основной целью ремонта является полное восстановление транспортно-эксплуатационного состояния искусственного сооружения и доведение его до уровня, позволяющего обеспечить нормативные требования. Общая длина моста — 19,7 п.м.

Подрядчик должен восстановить асфальтовое покрытие, оси моста, защитный слой бетона шкафных стенок и пролётного строения, покрыть опоры и пролётное строение антикоррозийным составом, нанести дорожную разметку, установить дорожные знаки, укрепить русло реки под мостом. В перечень работ также вошло устройство ограждения, водоотводных лотков, дренажных каналов, гидроизоляции, локальных очистных сооружений и водоприёмных колодцев.

Приступить к работам планируется не ранее 3 марта 2025 года. Завершить — до 9 ноября 2026 года. Гарантия качества устанавливается на разные элементы конструкции сроком от одного года (дорожная разметка термопластиком) до 10 лет (дорожные знаки), на искусственное сооружение — восемь лет.

В Перми в июне приступили к ремонту путепровода через железнодорожные пути и реку Данилиху на автодороге Стахановская—Ива в Свердловском районе. Контракт был заключён с пермским ООО «СК «Лидер» на 64,7 млн руб. Работы должны завершить в марте 2025 года. Кроме того, в городе обновят ещё один мост — через Егошиху на автодороге Стахановская—Ива. Контракт заключён с ООО «Дорспецстрой» на 42,3 млн руб. Работы будут проведены в течение следующего года.

По данным checko.ru, ООО «Инвестстройпроект» было зарегистрировано в 2016 году в Казани. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 11 тыс. руб. Руководителем и одним из учредителей компании является Ильнур Валиев. В прошлом году выручка составила 1,4 млрд руб., чистая прибыль — 3,8 млн руб. За всё время в торгах ООО принимало участие 103 раза, из них становилось победителем 76 раз, основным заказчиком является ФКУ «Упрдор «Прикамье».





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