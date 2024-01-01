Олег Антонов В Перми в июне начнётся ремонт моста через Данилиху Объект расположен на автодороге Стахановская—Ива Поделиться Твитнуть

фото из конкурсной документации

Власти Пермского края объявили поиск подрядчика на выполнение работ по ремонту путепровода через железнодорожные пути и реку Данилиха на автомобильной дороге Стахановская—Ива в Свердловском районе Перми. Информация появилась на портале госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта - 64,7 млн руб. Заявки принимаются до 5 марта. Подведение итогов конкурса и определение исполнителя работ назначено на 11 марта.

Автодорожный железобетонный мост над Транссибом и Данилихой на Стахановской дамбе длиной 358 м последний раз ремонтировался в 2007 году.

Работы должны бить выполнены в два этапа — с 3 июня 2024 года до 10 марта 2025 года.

В 2024-м на участке дороги предстоит замена деформационных швов, ремонт покрытия тротуара и барьерного ограждения. А в 2025 году должно быть обновлено покрытие проезжей части.





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