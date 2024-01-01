Олег Антонов
В Перми в июне начнётся ремонт моста через Данилиху
Объект расположен на автодороге Стахановская—Ива
Власти Пермского края объявили поиск подрядчика на выполнение работ по ремонту путепровода через железнодорожные пути и реку Данилиха на автомобильной дороге Стахановская—Ива в Свердловском районе Перми. Информация появилась на портале госзакупок.
Начальная (максимальная) цена контракта - 64,7 млн руб. Заявки принимаются до 5 марта. Подведение итогов конкурса и определение исполнителя работ назначено на 11 марта.
Автодорожный железобетонный мост над Транссибом и Данилихой на Стахановской дамбе длиной 358 м последний раз ремонтировался в 2007 году.
Работы должны бить выполнены в два этапа — с 3 июня 2024 года до 10 марта 2025 года.
В 2024-м на участке дороги предстоит замена деформационных швов, ремонт покрытия тротуара и барьерного ограждения. А в 2025 году должно быть обновлено покрытие проезжей части.
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