Не удалось снизить цену за ремонт моста через Егошиху в Перми ООО «Дорспецстрой» заключит контракт на 42,3 млн рублей Поделиться Твитнуть

фото из конкурсной документации

В Перми объявлены результаты конкурса по поиску подрядчика на ремонт моста через реку Егошиха на автодороге Стахановская—Ива в Свердловской районе Перми. Исполнителем работ объявлен единственный участник торгов — ООО «Дорспецстрой». С ним будет заключён контракт на выполнение работ по начальной (максимальной) цене — 42 млн 315 тыс. руб. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на портал госзакупок.

Как ранее писал «Новый компаньон», по конкурсной документации в рамках ремонта моста длиной 290,8 м предстоит заменить деформационные швы, отремонтировать покрытие проезжей части и барьерные ограждения. В документах приводится любопытный факт: интенсивность движения транспортного потока по правой стороне моста составляет 21 150 автомобилей, а по левой — 19 950.

Работы должны стартовать не позднее 1 мая 2025 года, а завершиться до 2 июля 2025 года.

Год последнего ремонта объекта — 2008-й.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.