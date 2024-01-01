В Перми ещё два иностранца заключили контракт на прохождение военной службы Кроме того, десять бывших мигрантов поставлены на воинский учёт Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

В понедельник, 11 ноября, офицеры военного следственного отдела СК России по Пермскому гарнизону совместно с сотрудникам военного комиссариата Пермского края провели комплекс мероприятий по постановке иностранных граждан, получивших гражданство Российской Федерации, на воинский учёт.

Военные следователи, обойдя торговые центры, строительные площадки и проверив водителей транспортных средств, выявили десять бывших мигрантов, не зарегистрированных в военкоматах. Их доставили в военные комиссариаты и поставили на воинский учёт.

«Кроме того, с 2 иностранцами заключены контракты о прохождении военной службы в рядах Вооружённых сил», — добавили в ведомстве.

Напомним, в рамках предыдущего рейда, проведённого 21 октября, в Прикамье было выявлено 47 бывших мигрантов. Их также доставили в военкоматы и поставили на воинский учёт. С пятью иностранцами были заключены контракты о прохождении военной службы в рядах Вооружённых сил России.

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