В Перми отыскали ещё 47 уклонявшихся от воинского учёта бывших мигрантов Пять из них заключили контракты с минобороны Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

В понедельник, 21 октября, офицерами военного следственного отдела СК России по Пермскому гарнизону совместно с сотрудникам военного комиссариата Пермского края был проведён рейд по поиску иностранных граждан, получивших гражданство Российской Федерации, но не вставших на воинский учёт.

В ходе мероприятий военные следователи проверили общественные места, включая торговые центры, строительные площадки, а также водителей транспортных средств. Было выявлено 47 бывших мигрантов. Их доставили в военные комиссариаты и поставили на воинский учёт.

С пятью иностранцами заключены контракты о прохождении военной службы в рядах Вооружённых сил России.

Ранее «Новый компаньон» писал, что ГУ МВД России по Пермскому краю подвело итоги второго этапа комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2024». В ходе рейдов было проверено около 4 тыс. объектов. За нарушения правил пребывания мигрантов на территории страны составлено более 600 протоколов. В том числе 75 с последующим направлением в суд для принятия решения об административном выдворении иностранных граждан.

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