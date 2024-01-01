Алёна Бронникова По итогам рейдов по мигрантам полиция Прикамья составила более 600 протоколов Возбуждено 16 уголовных дел Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

ГУ МВД России по Пермскому краю подвело итоги второго этапа комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал‒2024». В ходе рейдов было проверено около 4 тыс. объектов. За нарушения правил пребывания мигрантов на территории страны составлено более 600 протоколов.

«За нарушения в сфере режима пребывания иностранных граждан на территории РФ и правил осуществления трудовой деятельности составлено свыше 600 административных протоколов. В том числе 75 с последующим направлением в суд для принятия решения об административном выдворении иностранных граждан», — отметили в пресс-службе ведомства.

За незаконное привлечение мигрантов к работе к административной ответственности привлекли 48 работодателей, в отношении работников из сопредельных государств составлено 59 протоколов. Сотрудниками полиции было возбуждено 16 уголовных дел о незаконной миграции и фиктивном миграционном учёте, судами вынесено 68 решений о выдворении иностранцев за пределы РФ и 48 решений о запрете въезда иностранным гражданам на территорию РФ.

Кроме того, совместно с Росгвардией полиции удалось выявить торговую точку, в которой индивидуальный предприниматель продавал запрещённую в РФ некурительную табачную смесь. При осмотре склада правоохранительные органы изъяли свыше 400 кг вещества. По данному факту проводится проверка.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Перми полиция провела массовый рейд по мигрантам. На нескольких нарушителей были составлены протоколы.

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