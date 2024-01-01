Алёна Бронникова
По итогам рейдов по мигрантам полиция Прикамья составила более 600 протоколов
Возбуждено 16 уголовных дел
ГУ МВД России по Пермскому краю подвело итоги второго этапа комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал‒2024». В ходе рейдов было проверено около 4 тыс. объектов. За нарушения правил пребывания мигрантов на территории страны составлено более 600 протоколов.
«За нарушения в сфере режима пребывания иностранных граждан на территории РФ и правил осуществления трудовой деятельности составлено свыше 600 административных протоколов. В том числе 75 с последующим направлением в суд для принятия решения об административном выдворении иностранных граждан», — отметили в пресс-службе ведомства.
За незаконное привлечение мигрантов к работе к административной ответственности привлекли 48 работодателей, в отношении работников из сопредельных государств составлено 59 протоколов. Сотрудниками полиции было возбуждено 16 уголовных дел о незаконной миграции и фиктивном миграционном учёте, судами вынесено 68 решений о выдворении иностранцев за пределы РФ и 48 решений о запрете въезда иностранным гражданам на территорию РФ.
Кроме того, совместно с Росгвардией полиции удалось выявить торговую точку, в которой индивидуальный предприниматель продавал запрещённую в РФ некурительную табачную смесь. При осмотре склада правоохранительные органы изъяли свыше 400 кг вещества. По данному факту проводится проверка.
Ранее «Новый компаньон» писал, что в Перми полиция провела массовый рейд по мигрантам. На нескольких нарушителей были составлены протоколы.
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