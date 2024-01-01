Полиция в Перми провела массовый рейд по мигрантам На нарушителей составили протоколы Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

Сотрудники Главного управления МВД России по Пермскому краю, полка ДПС и Росгвардии провели рейд по мигрантам в Кировском и Мотовилихинском районах Перми. Основной задачей мероприятия стало выявление и предотвращение правонарушений, совершаемых иностранными гражданами, в частности, нарушений миграционного законодательства Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе полицейского главка.

В ходе рейда сотрудники МВД проверили документы у более чем 50 иностранных граждан и осмотрели свыше 20 автомобилей.

Были зафиксированы несколько правонарушений, по которым составлены административные протоколы. Один из нарушителей был помещён в Центр временного содержания для иностранных граждан в Перми.

Напомним, ранее сообщалось, что за пять месяцев 2024 года в Пермском крае на миграционный учёт по месту временного пребывания было поставлено почти 16 тыс. иностранных граждан. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 35%. Основная масса приезжих — граждане Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана.

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