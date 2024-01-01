Алёна Бронникова На пожаре в Прикамье спасли четырёх человек Возгорание ликвидировали за несколько минут Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В одном из многоквартирных домов по ул. Ленина в Чайковском Пермского края ранним утром 10 ноября произошёл пожар. Сообщение в ГУ МЧС России по Пермскому краю поступило в 5:08, уже в 5:17 огонь был полностью ликвидирован.

Как сообщает сайт Progorod59 со ссылкой на пресс-службу ведомства, возгорание произошло в одной из квартир на втором этаже, площадь пожара оставила 3 кв. м. До прибытия спасателей 10 человек эвакуировались самостоятельно, четырём, в том числе троим детям, пожарные помогли выбраться из горящего здания.

Жертв удалось избежать. В результате происшествия есть пострадавшие.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Перми вечером 9 ноября произошёл пожар в многоквартирном доме из-за неосторожности при курении. В квартире на четвёртом этаже загорелся диван. В результате ЧП погиб мужчина.

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