Алёна Бронникова Адвокаты семьи погибшего Евгения Васева в Прикамье ищут очевидцев ДТП Они обнаружили неверно отображённые данные в протоколе аварии Поделиться Твитнуть

Адвокаты семьи погибшего Евгения Васева ищут очевидцев и записи видеорегистраторов ДТП, которое произошло 8 ноября около 13:40 в Суксунском районе. Об этом сообщают «Новости Перми».

По информации издания, адвокаты погибшего Павел Кайсин и Константин Орлов после опроса очевидцев и беседы с сотрудниками полиции на месте аварии воссоздали первичную картину ДТП. Но после ознакомления со схемой происшествия они установили неверно отображённые данные: первый момент столкновения «Мерседеса» и КаМАЗа, водитель которого говорил об ударе, не был внесён сотрудниками полиции в протокол.

На вопрос адвокатов о том, как без первичного столкновения с грузовиком «Мерседес» мог оказаться поперёк проезжей части, адвокаты не смогли получить удовлетворительного ответа. Кайсин сообщил, что в ситуации не всё так очевидно, как кажется на первый взгляд сотрудникам Суксунского ГИБДД.

Всех, кто мог стать свидетелем аварии или имеет записи видеорегистратора просят связаться по телефонам: 89194657703 — Павел Кайсин и 89024716408 —Константин Орлов.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в массовом ДТП 8 ноября на участке автодороги Кострома — Шарья — Киров — Пермь погиб известный пермский адвокат Евгений Васев. Он находился за рулём «Мерседеса», который, двигаясь в направлении Перми при съезде с полосы подъёма, создал помеху КаМАЗу. При столкновении автомобили выбросило на встречку, где они протаранили грузовик «Форд» и легковую «Киа».

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