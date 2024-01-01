В ДТП на территории Прикамья погиб известный адвокат Евгений Васев Авария произошла в Суксунском округе с участием четырёх автомобилей Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В массовой аварии в Суксунском округе, которая произошла 8 ноября, погиб известны пермский адвокат Евгений Васев. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на свои источники.

Как отмечает издание, сначала Васев работал в управлении по борьбе с оргпреступностью ГУ МВД России по Пермского края, а затем в ОВД по Ленинскому району. Позже он получил статус адвоката, а впоследствии стал председателем коллегии «Стратегия права».

Он также известен тем, что в суде был защитником диджея Андрея Ширмана (DJ Smash), которого в феврале 2018 года избил в кафе экс-депутат заксобрания Пермского края Александр Телепнев.

Напомним, авария в Суксунсом округе случилась 8 ноября на трассе М-12 «Восток», на границе со Свердловской областью (при подъезде к п. Ачит).

По данным полиции, около 13:40 на 134 км автодороги в направлении Перми при съезде с полосы подъёма водитель «Мерседеса» создал помеху движущемуся по дороге КаМАЗу. При столкновении оба автомобиля выбросило на встречную полосу. Там они протаранили малотоннажный грузовик «Форд» и легковой автомобиль «Киа».

В результате автоаварии водитель «Мерседеса» погиб на месте. Как выяснилось, это и был Евгений Васев. Кроме того, в больницу доставили водителя «Форда».

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