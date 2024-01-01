Зарина Ситдикова В Пермском крае в ДТП с участием четырёх автомобилей погиб человек Ещё один пострадавший в аварии госпитализирован в больницу Поделиться Твитнуть

В Суксунском городском округе Пермского края 8 ноября произошло ДТП, в котором погиб один человек. Об этом сообщается в telegram-канале «Полиция Прикамья».

По данным ведомства, авария случилась на трассе М-12 «Восток», на границе со Свердловской областью, при подъезде к п. Ачит. Около 13:40 на 134 км трассы в направлении Перми при съезде с полосы подъёма водитель «Мерседеса» создал помеху движущемуся по дороге КаМАЗу. При столкновении оба автомобиля выбросило на встречную полосу. Там они протаранили малотоннажный грузовик «Форд» и легковой автомобиль «Киа».

Как уточнили в полиции, в результате ДТП водитель «Мерседеса» погиб на месте происшествия. В больницу был госпитализирован мужчина, находившийся за рулём «Форда».

Сейчас по факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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