Очная ставка Александра Телепнёва и DJ Smash продолжалась четыре часа Сторона артиста осталась довольна её результатами, сторона экс-депутата «осталась при своём мнении»

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Фото: А. Телепнёв/vk.com, А. Ширман/instagram.com

Как стало известно «Новому компаньону», следственное действие состоялось накануне, 2 апреля. Александр Телепнёв и Андрей Ширман, более известный как DJ Smash, в сопровождении своих адвокатов собрались в Перми в 15.00 и в течение четырех часов отвечали на вопросы следователя Игоря Фадеева, а также друг-друга.

Напомним, ранее защита Телепнёва, подозреваемого в избиении Ширмана, настаивала на невиновности подозреваемого, поскольку, по мнению адвоката, у следствия не было достаточных доказательств, указывающих на то, что телесные повреждения диджею наносил бывший депутат заксобрания. Андрей Ширман с самого начала был уверен, что его обидчиком выступил именно Александр Телепнёв.

Адвокат Ширмана Евгений Васев заявил, что он и его клиент довольны результатами очной ставки, отказавшись раскрыть суть беседы из интересов следствия. Адвокат Телепнёва Александр Чепкасов сообщил, что по итогам очной ставки он и его клиент «остались при своём мнении». Он также рассказал, что разговор прошёл спокойно, корректно, в рамках норм уголовно-процессуального законодательства.

Напомним, бывшего депутата Законодательного собрания Пермского края подозревает в избиении диджея Андрея Ширмана. Артист получил травмы в результате драки в ночном клубе «Дом культуры» в ночь на 9 февраля. В настоящее время идёт следствие по делу по ч. 2 ст. 112 УК РФ (Умышленное причинение вреда средней степени тяжести группой лиц из хулиганских побуждений). 28 марта в рамках расследования этого уголовного Александра Телепнёв был задержан, а через два решением Свердловского районного суда отпущен под залог в 200 тыс. рублей.

Следователь Игорь Фадеев обещал, что обвинение Александру Телепнёву будет выдвинуто по итогам очной ставки с Андреем Ширманом.