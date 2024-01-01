Алёна Бронникова В Перми произошло смертельное ДТП с двумя пешеходами Мужчины переходили дорогу в неположенном месте Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Вечером 9 ноября в Перми произошло очередное ДТП с участием пешеходов. Один из двоих сбитых (1984 г. р.) скончался на месте. Второй (1990 г. р.) был госпитализирован в медицинское учреждение.

«Около 20:00 9 ноября по ул. Промышленной со стороны СНТ "Шульгино" в сторону ул. Леонова двигался автомобиль "Хендай Тусан" под управлением водителя 1965 г. р. В районе дома № 153 к 7 допустил наезд на двух пешеходов», — сообщает Госавтоинспекция Пермского края.

По предварительной информации, мужчины переходили проезжую часть в неположенном месте. Сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, устанавливают все обстоятельства аварии.

Пермякам напоминают, что переходить дорогу необходимо в строго установленных для этого местах. В тёмное время суток на одежде должны быть световозвращающие элементы.

Это уже не первая смертельная авария с участием пешеходов, которая произошла с начала ноября. Напомним, 3 ноября в Пермском крае ДТП с участием пешехода произошло утром на автодороге Кострома—Пермь, на подъезде к п. Ачит. КаМАЗ допустил наезд на пешехода, перебегавшего проезжую часть не по пешеходному переходу, но в зоне его видимости.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в массовом ДТП 8 ноября в Суксунском округе погиб известный пермский адвокат Евгений Васев. Он находился за рулём «Мерседеса», который, двигаясь в направлении Перми при съезде с полосы подъёма, создал помеху КаМАЗу. При столкновении автомобили выбросило на встречку, где они протаранили грузовик «Форд» и легковую «Киа».

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