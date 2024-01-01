Алёна Бронникова Под колёсами «Камаза» на трассе в Пермском крае погиб пешеход В момент аварии пешеход перебегал дорогу Поделиться Твитнуть

Кадр из видео. Госавтоинспекция Пермского края

Утром 3 ноября в Пермском крае произошло ещё одно ДТП с участием пешехода. Как сообщают в краевой Госавтоинспекции, авария произошла в 6:40 на автодороге «Кострома-Шарья-Киров-Пермь», на подъезде к п. Ачит.

«В направлении Перми двигался автомобиль "Камаз" под управлением мужчины 1959 года рождения. По предварительным данным, водитель на 141 км автодороги допустил наезд на пешехода 1973 года рождения, перебегавшего проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его видимости», — рассказали в ведомстве.

Пешеход получил смертельную травму. По факту происшествия полиция проводит проверку.

Накануне вечером ещё одно смертельное ДТП с участием пешехода произошло в Чусовом. «Фольксваген» сбил пешехода, двигавшегося по проезжей части по ходу движения транспорта.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.