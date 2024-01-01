Алёна Бронникова В Прикамье вечером 2 ноября произошло смертельное ДТП с участием пешехода Иномарка сбила двигавшегося по проезжей части мужчину Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Пермском крае вечером 2 ноября произошло очередное ДТП с участием пешехода. Мужчина 1979 г. р. двигался по проезжей части по ходу движения транспорта. В результате аварии он погиб на месте.

«В Чусовом произошло ДТП с участием пешехода. По предварительной информации, около 20:30 на 80 км автодороги Полазна-Чусовой 48-летний мужчина, управляя автомобилем «Фольксваген», допустил наезд на пешехода. В результате ДТП пешеход погиб на месте», — сообщили в краевой ГАИ.

По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что ночью с 30 на 31 октября смертельное ДТП с участием пешехода произошло на трассе Кострома—Шарья—Киров—Пермь, при подъезде к Кудымкару. Водитель совершил наезд на пешехода, который в этот момент находился на проезжей части без намерения перейти дорогу, а на его одежде отсутствовали светоотражающие элементы. Пешеход погиб.

По данным на 1 ноября пермской Госавтоинспекции, только за 10 дней в краевом центре произошло 17 ДТП с участием пешеходов. С начала года под колёсами автомобилей погибли 18 человек.

Участникам дорожного движения напоминают о неукоснительном соблюдении ПДД. Водителям — выбирать безопасную скорость, пешеходам — передвигаться по тротуарам, а в их отсутствие по обочине, навстречу движению транспортных средств, использовать на одежде световозвращающие элементы.

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