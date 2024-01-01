В Прикамье под колёсами автомобиля погиб пешеход ДТП случилось в тёмное время суток Поделиться Твитнуть

фото: ГИБДД по Пермскому краю

Около 23 часов 30 октября на трассе Кострома—Шарья—Киров—Пермь, при подъезде к Кудымкару, водитель автомобиля «Форд транзит» 1957 г.р. совершил наезд на пешехода 1982 г.р. В результате последний получил смертельные травмы.

Согласно предварительным данным, ДТП случилось на 5 км в Карагайском округе. Отмечается, что пешеход находился на проезжей части без намерения перейти дорогу. Установлено, что на одежде пострадавшего не было светоотражающих элементов.

В связи с дорожным инцидентом проводится проверка, устанавливаются все детали произошедшего, сообщили в пресс-службе краевой ГАИ.

В ведомстве обратились к участникам движения с просьбой быть особенно осторожными в тёмное время суток. Водители должны правильно выбрать скоростной режим в соответствии с дорожной обстановкой и погодными условиями. а пешеходам рекомендуется иметь на верхней одежде световозвращающие элементы или опознавательные знаки.

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