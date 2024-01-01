Алёна Бронникова За последние 10 дней в Перми произошло 17 ДТП с участием пешеходов С начала года под колёсами автомобилей погибли 18 человек Поделиться Твитнуть

Фото: Госавтоинспекция Прикамья

В Перми за последние 10 дней участниками дорожно-транспортных происшествий стали 17 пешеходов. Об этом сообщает Госавтоинспекция Перми.

По данным ведомства, всего с начала года на территории города произошло 250 ДТП с участием пешеходов. В результате аварий под колёсами автомобилей погибли 18 человек, ещё 247 человек получили травмы различной степени тяжести.

Сотрудники ГАИ обращают внимание пермяков на осложнение дорожной обстановки в пасмурную погоду и во время выпадения осадков. Водителям напоминают о необходимости соблюдать скоростной режим и требования дорожных знаков и сигналов светофора. Пешеходам — переходить дорогу только в установленных для этого местах и использовать световозвращающие элементы на верхней одежде.

В конце октября в Пермском крае произошло смертельное ДТП с участием пешехода. Ночью 30 октября при подъезде к Кудымкару водитель «Форда» совершил наезд на пешехода, который в этот момент находился на проезжей части без намерения перейти дорогу, а на его одежде отсутствовали светоотражающие элементы. Пешеход погиб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.