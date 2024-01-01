Алёна Бронникова Изъятие недвижимости для расширения Соликамской в Перми оценили в 8 млн рублей Стоимость услуги снизилась во время конкурсных процедур на 60% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

КГБУ «УАДиТ» Пермского края заключило контракт на оказание услуг по организации мероприятий и подготовке документации для изъятия в госсобственность региона недвижимого имущества в целях расширения ул. Соликамской в Перми на участке от ул. Первомайской до пл. Восстания. По данным сайта госзакупок, победителем конкурса стала пермская юридическая компания «Бизнес-Стратегия».

Как следует из протокола подведения итогов определения поставщика, участие в конкурсной процедуре приняло семь организаций. Победителем был выбран участник, предложивший наименьшую цену за выполнение услуги — в 8 млн руб. Таким образом, начальная цена контракта в ходе торгов снизилась на 60% (с 20 млн руб.).

Подрядчику предстоит составить список недвижимых объектов, подлежащих изъятию, получить о них сведения из ЕГРН, пообщаться с правообладателями, провести осмотр, выполнить оценку и осуществить сделку. Все работы должны быть завершены до 20 декабря 2025 года.

По данным СБИС, ООО ЮК «Бизнес-Стратегия» зарегистрировано в 2009 году. Размер уставного капитала составляет 10 тыс. руб. Учредитель и руководитель — Елена Четверикова. Основным видом деятельности компании является деятельность в области права. По итогам прошлого года выручка ООО составила 24,4 млн руб., прибыль — 21,4 млн руб.

Ранее компания принимала участие в 12 торгах, из которых выиграла шесть. Основным заказчиком является УАДиТ. По информации сайта госзакупок, последний контракт был заключён в 2022 году на оказание услуг по организации мероприятий и подготовке документации для изъятия в госсобственность края недвижимости для строительства ул. Крисанова от ш. Космонавтов до ул. Пушкина в рамках второго этапа. Стоимость контракта составила 8,1 млн руб.

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