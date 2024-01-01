Началась подготовка к изъятию недвижимости для расширения улицы Соликамской в Перми Поделиться Твитнуть

Краевое министерство закупок объявило тендер на разработку документации, необходимой для изъятия объектов недвижимости в государственную собственность с целью реконструкции ул. Соликамской на участке от ул. Первомайской до пл. Восстания в Перми. Начальная стоимость контракта составляет 20 млн руб. Эта информация размещена на портале государственных закупок.

Подрядчику предстоит составить список недвижимых объектов, подлежащих изъятию, получить сведения из ЕГРН по каждому из них, пообщаться с правообладателями для выяснения возможных убытков, провести осмотр изымаемой недвижимости и выполнить оценку. Все работы должны быть завершены до 20 декабря 2025 года.

Напомним, в 2023 году Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края получило положительное заключение государственной экспертизы на четвёртый этап реконструкции ул. Соликамской (весь проект разделён на четыре этапа: от пл. Восстания до пер. 1-го Бойного, затем до ул. Адлеровской, потом до границы проектируемого нового мостового перехода и, наконец, от моста до ул. Первомайской). После завершения работ ул. Соликамская станет четырёхполосной, а общая стоимость реконструкции составит 15,4 млрд руб. Планируемый срок окончания работ — 2029 год.

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