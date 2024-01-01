Алёна Бронникова На борьбу со снегом 9 ноября в Перми вывели 145 единиц техники Всего к зимнему периоду подготовлено 345 машин Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На уборку территорий и дорог от выпавшего снега в Перми 9 ноября подрядчики вывели 145 единиц техники, в работах участвовали 115 сотрудников. Об этом в своём telegram-канале рассказал мэр Эдуард Соснин.

Он также проверил готовность техники к зимнему содержанию города в организации ООО «Строительное управление-157», которая обслуживает Свердловский район, Новые Ляды и часть Кировского района. Подрядчик подготовил около 3 тыс. т противогололёдных материалов и 102 машины, 24 из них — средства малой механизации, а также самосвалы, тракторы, погрузчики, автогрейдеры и комбинированные дорожные машины.

Как сообщалось ранее, всего к зимнему периоду в столице региона подготовлено 345 единиц техники.

Ранее «Новый комапньон» писал. что из-за сильного снегопада на севере Пермского края 9 ноября жители десятков населённых пунктов вновь остались без света и воды.

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