В Прикамье «Газель» насмерть сбила пенсионерку Инцидент произошёл в Ильинском Поделиться Твитнуть

В п. Ильинский 9 ноября произошло смертельное ДТП с участием пенсионерки, которую сбил водитель «Газели». Как сообщили в полиции Прикамья, дорожное происшествие случилось около 15.30 в районе дома № 6 по ул. Ленина.

По предварительной информации, 73-летний водитель «Газели» не убедился в безопасности манёвра при движении задним ходом и наехал на женщину 1963 г.р. От полученных травм она скончалась на месте.

Сейчас по факту дорожно-транспортного происшествия полицейские проводят проверку. Они устанавливают все обстоятельства ДТП.

Напомним, днём ранее резонансная автоавария произошла в Суксунском округе на границе Пермского края и Свердловской области. На 134 км автодороги в направлении Перми при съезде с полосы подъёма водитель «Мерседеса» создал помеху движущемуся по дороге КаМАЗу. При столкновении оба автомобиля выбросило на встречную полосу. Там они протаранили малотоннажный грузовик «Форд» и легковой автомобиль «Киа».

В результате аварии водитель «Мерседеса» погиб на месте. Как выяснилось позже, это был известный пермский адвокат Евгений Васев. Кроме того, в больницу доставили водителя «Форда».

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