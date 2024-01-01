В Пермском крае энергетики объявили о режиме повышенной готовности На особом контроле будут Березники и Соликамск Поделиться Твитнуть

Фото: Ирина Кочурова

В связи с ухудшением погоды на севере Пермского края (снег и усиление ветра) в пермском филиале компании «Россети Урал» ввели режим повышенной готовности. В зоне особого внимания будут населённые пункты, которые находятся в Березниковско-Соликамском энергоузле. Об этом сообщает perm.aif.ru cо ссылкой на энергетиков.

В компании отметили, что особый контроль установлен за работой энергообъектов в зоне ответственности «Россети Урал» в Прикамье. Туда мобилизовали оперативно-ремонтный персонал.

«Бригады укомплектованы необходимым инструментом, приспособлениями, спецодеждой, оснащены высокопроходимой спецтехникой, подготовлены к круглосуточной работе. В распоряжении специалистов находятся резервные источники электроснабжения для подачи электроэнергии социально значимым объектам области», отметили в «Россетях».

Информацию об отключениях электроснабжения и ремонтных работах можно получить по горячей линии 8-800-220-0-220 (220 — короткий номер для МегаФон, МТС, Билайн, Т2).

Как ранее писал «Новый компаньон», в начале ноября на севере Прикамья из-за сильного ветра и снегопадов были повреждены линии электропередачи и остановлены водозаборы. Авария на сетях привела к отсутствию света и воды во многих населённых пунктах. Люди стояли в очередях за водой и топили снег. В Березниках водозабор «Извер», который питает часть города и несколько населённых пунктов, отключился из-за аварии на энергосетях. Его чинили несколько дней. Чтобы решить проблемы, краевые власти отправили в проблемную территорию министра ЖКХ и запреда правительства.

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