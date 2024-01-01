Алёна Бронникова Ограждение у недостроенного крематория в Перми установят за 990 тысяч рублей Начальная цена контракта снизилась на 9% Поделиться Твитнуть

Фото: телеграм-канал Народного фронта в Пермском крае

Установка ограждения и шлагбаума у недостроенного крематория на Восточном кладбище в Перми обойдётся городскому бюджету в 990 тыс. руб. За такую стоимость предложила выполнить работы пермская компания «Сервис-Строй».

Начальная цена контракта составляла 1,085 млн руб. Таким образом, во время торгов она снизилась на 9%. Согласно размещённому на сайте госзакупок протоколу, в конкурсе участвовали две организации. Победителем был выбран участник, предложивший наименьшую цену.

По условиям техзадания, подрядчик должен установить двухметровое ограждение из профильной трубы и автоматический дорожный шлагбаум шириной до 8 м для контроля проезда. Срок окончания работ — 21 ноября 2024 года, срок исполнения контракта — 28 декабря 2024 года.

По информации checko.ru, ООО «Сервис-Строй» зарегистрировано в 2019 году. Основной вид деятельности — строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения. Руководитель и учредитель — Александр Пронякин. Уставный капитал компании 10 тыс. руб., выручка по итогам прошлого года составила 23,8 млн руб., чистая прибыль — 350 тыс. руб. По итогам участия в госзакупках компания выполнила работы по 69 контрактам, основной заказчик — ГКБУ «Управление по эксплуатации административных зданий».

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