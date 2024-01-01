В Пермском крае от увечий скончался вернувшийся с СВО Динар Самигулов Поделиться Твитнуть

фото предоставлено администрацией Бардымского округа

В четверг, 7 ноября, в с. Танып Бардымского округа Пермского края проводили в последний путь Динара Самигулова.

Как рассказали в окружной администрации, мужчина ушёл добровольцем на специальную военную операцию в ноябре 2023 года. За участие в боях он был награждён Орденом мужества.

В зоне СВО его тяжело ранили, он получил увечья и был уволен в запас по состоянию здоровья. В последнее время Динар проживал в Барде под присмотром родных.

«Проводить земляка в последний путь собрались родные и близкие, соседи, жители Бардымского округа. У Динара Ильгамовича остались двое детей, ему было 37 лет», — рассказали власти.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в зоне специальной военной операции на Украине погиб житель Сивинского муниципального округа Прикамья старший стрелок мотострелкового отделения, рядовой Александр Пепеляев. Ему было 28 лет. Мужчину похоронили тоже 7 ноября.

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