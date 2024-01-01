Глава Прикамья поручил проверить систему электроснабжения Березников Краевое минЖКХ обратится в надзорные органы для объективной оценки качества содержания сетей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

После аварии на линиях электропередачи в Березниковском округе краевое министерство ЖКХ обратится с заявлением в надзорные органы, чтобы провести объективную оценку качества содержания и эксплуатации сетей, а также охранной зоны ЛЭП. Такое поручение глава Прикамья Дмитрий Махонин дал профильному министерству. Об этом губернатор сообщил в своём телеграм-канале.

Дмитрий Махонин отметил, что после начала заполнения системы водоснабжения Березников с водоканала «Извер» вода будет поступать в верхние этажи многоквартирных домов. Также воды дождутся и отдалённые районы частного сектора. К утру 8 ноября система выйдет на плановые показатели водоснабжения.

На текущий момент водозабор «Извер», снабжающий водой часть Березников, работает на базовых параметрах.

«Основные завалы на линии, питающей водозабор, разобраны. Но возможные риски обрывов остаются. С целью исключения повторного отключения электричества на водозаборе развернуты два дизельгенератора — в качестве резервного источника питания. Работы по расчистке трассы будут продолжаться», — написал губернатор.

Как ранее писал «Новый компаньон», 7 ноября зампред краевого правительства Андрей Кокорев провёл в Березниках заседание регионального оперштаба по ситуации с аварией на линиях электропередачи. Власти заявили, что планируют запустить «Извер», который не работал с 3 ноября, на резервных источниках питания. Всё это время часть жителей города и населённых пунктов округа оставались без воды. Позже пресс-служба мэрии Березников распространила сообщение о запуске водозабора. Была включена в работу первая секция насосов.

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