В Пермском крае восстановлено электроснабжение водозабора «Извер» Он не работал с 3 ноября и оставил часть Березников без воды Поделиться Твитнуть

Как сообщает администрация Березниковского городского округа, сегодня в 15:20 было возобновлено электроснабжение водозабора «Извер», снабжающего водой часть города. А в 16:20 включена в работу первая секция насосов.

Сейчас идёт заполнение резервуаров. Выход на рабочие параметры специалисты прогнозируют ориентировочно через 6 часов.

Ресурсоснабжающие организации вместе с УК и ТСЖ должны отслеживать заполнение системы водоснабжения города, чтобы вода в жилые дома поступала без сбоев, добавили в администрации.

Напомним, сегодня в Березниках зампред краевого правительства Андрей Кокорев провёл заседание регионального оперштаба по ситуации с аварией на линиях электропередачи. Сообщалось, что на расчистке линий работали 13 бригад (почти 70 человек). На помощь также приехали энергетики из Очёра, Добрянки, Кудымкара и Лысьвы. У них есть вся необходимая спецтехника и оборудование.

Власти заявили, что планируют запустить «Извер» на резервных источниках питания. Водозабор не работал с 3 ноября. Всё это время часть жителей города и населённых пунктов округа оставались без воды.

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