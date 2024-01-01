В новогодние праздники Nordwind увеличит количество рейсов из Перми в Сочи Останется в силе программа рейсов в Калининград Поделиться Твитнуть

С 23 декабря по 6 января авиакомпания Nordwind увеличит число рейсов между Пермью и Сочи. Частота полётов возрастёт с двух до трёх раз в неделю, что упростит планирование зимних поездок для пассажиров. Об этом сообщили в министерстве транспорта Пермского края.

Вылеты будут выполняться на самолётах Boeing-737-900 и Airbus-321, которые могут вместить 215-220 человек.

Кроме того, во время новогодних праздников останется в силе программа рейсов в Калининград, запланированная дважды в неделю, что обеспечит доступность этого востребованного направления.

Приобрести билеты уже можно на официальном сайте авиаперевозчика Nordwind.

Ранее сообщалось, что Сочи и Калининград вошли в топ-3 самых популярных направлений поездок пермяков в период новогодних праздников. Согласно «Яндекс Путешествия», проанализировавшего данные по поиску и бронированию авиабилетов, в Сочи жители Перми планируют провести в среднем восемь дней, бронируя авиаперелёты за 84 дня, цена билетов туда-обратно составила 32,9 тыс. руб. В Калининград пермяки полетят в среднем на шесть дней, горизонт планирования поездки составил 101 день, цена билетов — 15,5 тыс. руб.

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